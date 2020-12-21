Москва, , 08:12 — REGNUM В зимнее время после простоя большинство автомобилей должно поработать на холостом ходу некоторое время, однако это идёт вразрез тому, что пишут в инструкциях автопроизводители. Об этом сообщил доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» МАДИ Лев Зиманов в интервью радио Sputnik.

Так, автопроизводители, а также некоторые автоэксперты считают, что отказ от прогрева машины может способствовать сокращению вредных выбросов в атмосферу.

«Эти выбросы у современных автомобилей не очень большие, поэтому я считаю, что данный аргумент абсолютно ничтожен», — отметил Зиманов.

В случае, если у водителя нет времени на прогрев двигателя, то можно начать движение «после нескольких секунд с запуска». При этом не стоит увеличивать нагрузку на мотор.

«Работа двигателя без смазки отдельных его узлов разогретым маслом сразу же вызывает повышенный износ и снижает его ресурс», — сообщил эксперт.

Ранее автоэксперты рассказали о минусах использования машин с автоматическими коробками передач в холодное время года. Так, автомобиль с «автоматом» нельзя завести «с толкача», если неисправен стартер или сел аккумулятор.

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