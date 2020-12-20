Пекин, , 15:30 — REGNUM Целью китайской автоматической миссии «Чанъэ-6» может стать забор образцов грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщил заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) Ву Яньхуа газете China Daily.

Ву Яньхуа рассказал, что в CNSA рассматривают два возможных места посадки миссии «Чанъэ-6». Наиболее надёжны вариантом является посадка на южном полюсе видимой стороны Луны. Однако китайские специалисты не исключают и возможности посадки на обратной стороне Луны.

Представитель CNSA объяснил, что это будет возможно в том случае, если спутник-ретранслятор Queqiao, который использовался для миссии «Чанъэ-4», продолжит исправно работать ко времени запуска мисси «Чанъэ-6». В этом случае на Земле впервые смогут получить пробы грунта с обратной стороны Луны.

Автоматическая миссия «Чанъэ-4» стала первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на стороне Луны. Полёт «Чанъэ-4» состоялся в начале 2019 года. В декабря 2020 года на Землю вернулся капсула первой возвращаемой миссии Китая на Луну — «Чанъэ-5».

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