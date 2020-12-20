Вашингтон, , 13:05 — REGNUM Публикация данных о разработке собственных чипов компанией Microsoft привела к падению стоимости акций компании Intel. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Intel JiahuiH

Компания Intel является давним партнёром Mircosoft и крупнейшим производителем процессоров для компьютеров под управлением Windows. 18 декабря агентство Bloomber со ссылкой на свои источники в отрасли сообщило, что в Microsoft начали разработку собственных чипов, которые будут использоваться в серверных компьютерах Microsoft и планшетах линейки Surface.

После публикации этого сообщения стоимость акций упала на 6% до закрытия торгов. Месяцем ранее о постепенном отказе от процессоров Intel объявил ещё один крупнейший партнёр компании — Apple.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре эксперты заявили, что переход на процессоры собственного производства позволит компании Apple уже в 2020 году сэкономить $2,5 млрд.

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