Пекин, , 12:36 — REGNUM Специалисты аэрокосмической отрасли Китая впервые применили экзоскелеты во время операции по поиску возвращаемой капсулы лунной миссии «Чанъэ-5». Об этом сообщает газета China Daily.

Возвращаемая капсула китайской лунной миссии «Чанъэ-5» совершила подсадку в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая 17 декабря. Поиск капсулы проводился в заснеженном районе в условиях сильного ветра и града.

Справиться с этой задачей китайским специалистам помогли специальные экзоскелеты, разработанные научно-исследовательским институтом при Второй академии Аэрокосмической промышленной корпорации. Один из конструкторов экзоскелета Чжан Лицзянь заявил, что в этот день экзоскелет был впервые в мире применён при реализации космической миссии.

Экзоскелет позволил одному из членов поискового отряда самостоятельно преодолеть несколько сотен метров с 50-килограммовым грузом. Отмечается, что применение экзоскелета снижает мышечную нагрузку на 60%, при этом его можно использовать при температуре от — 40 °C до +70 °C.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря специалисты Китайского национального космического управления передали учёным Китайской академии наук около 1700 граммов лунного грунта, доставленного возвращаемой капсулой миссии «Чанъэ-5». Китай стал третьей страной мира (после СССР и США), доставившей на Землю образцы лунного грунта с помощью космического аппарата.

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