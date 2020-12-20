Москва, , 12:06 — REGNUM Резкое увеличение расхода интернет-трафика и заряда батареи могут свидетельствовать о прослушке мобильного телефона. Об этом сообщил эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Дмитрий Курамин агентству «Прайм».

Прослушка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Эксперт рассказал, что на сегодняшний день не существует универсальных методов, которые позволяют выявить прослушку мобильных устройств. При этом он выделил несколько косвенных признаков, на которые стоит обратить внимание.

Для записи и передачи разговоров злоумышленники могут использовать вредоносное программное обеспечение. В этом случае может резко вырасти расход интернет-трафика, что должно стать предметом для беспокойства. Помимо повышенной сетевой активности мобильных приложений, о прослушке может свидетельствовать и выросшая скорость разряда батареи устройства.

Для защиты смартфонов от прослушки Курамин порекомендовал использовать и регулярно обновлять антивирусное программное обеспечение. Также эксперт посоветовал пользоваться сетями, в которых применяется шифрование при передаче данных. Ещё одним методом защиты от атак на радиопротоколы, используемые смартфоном, специалист назвал применение бесплатных программ, позволяющих выявлять виртуальные базовые станции.

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