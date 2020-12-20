Стокгольм, , 11:40 — REGNUM Занимающееся производством строительной техники подразделение концерна Volvo объявило о начале поставок автомобилей с электрическими двигателями. Об этом сообщает портал Electrek.

Первыми образцами техники, поставленной компанией Volvo Construction Equipment конечным клиентам, стали первый полностью электрический грузовик компании Volvo FE и электрический экскаватор Volvo ECR25 Electric. Покупателями строительной техники с электрическими двигателями стала французская компания Eiffage, которая планирует использовать эту технику при строительстве транспортного проекта Grand Paris Express в Париже.

«Сегодняшние поставки этого электрического грузовика и строительной техники стали началом революции в области транспорта и инфраструктуры. Не заблуждайтесь, электрические автомобили не останутся нишевым продуктом», — заявил президент Volvo Construction Equipment Мелькер Йернберг.

Компания Volvo начала производство электрической техники в 2018 году. Руководство концерна рассчитывает, что к 2030 году треть производимой строительной техники будет оснащаться электрическими двигателями.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Toyota заявил о чрезмерной шумихе вокруг электромобилей