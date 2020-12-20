Москва, , 10:37 — REGNUM Пуск нового российского модуля «Наука» к Международной космической станции может быть перенесён с апреля на июль 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы РКК «Энергия».

Отмечается, что речь идёт о предварительной программе пусков, ещё не прошедшей окончательного утверждения. В этой программе дата запуска нового модуля к МКС запланирована на 15 июля, стыковка с орбитальной станцией — на 23 июля.

Первоначально запуск модуля «Наука» планировался на 2012 год. Дата запуска неоднократно переносилась из-за технических проблем, после чего было принято решение о модернизации модуля. В августе 2020 года новый модуль был доставлен на космодром «Байконур» для подготовки к запуску.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планируется, что в 2021 году российские космонавты совершат семь выходов в открытый космос для включения в состав МКС новых модулей «Наука» и «Причал».

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