Москва, , 10:12 — REGNUM Совокупные поставки легковых автомобилей во всём мире в ноябре снизились на 2,1% в годовом исчислении. Об этом свидетельствуют данные компании LMC Automotive.

По оценкам экспертов, в ноябре было продано 7 млн 517 тыс. легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Этот показатель на 2,1% меньше уровня продаж ноября 2019 года.

По итогам 11 месяцев 2020 года в мире было продано 69 млн 329 тыс. автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года поставки упали на 15,6%.

При этом падение спроса сохраняется не во всех регионах мира. Так, в Китае — мировом лидере по объёму продаж легковых автомобилей — поставки в ноябре выросли на 11% в годовом исчислении.

Ещё одним регионом с положительной динамикой стала Восточная Европа. Совокупные продажи автомобилей в странах этого региона выросли по итогам ноября на 4,8% в годовом исчислении.

В Северной Америке поставки по итогам ноября упали на 15,8%, в странах Западной Европы — на 15,2%

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре эксперты компании L'Observatoire Cetelem заявили, что по итогам 2020 года продажи на мировом автомобильном рынке сократятся на 17% по сравнению с предыдущим годом.

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