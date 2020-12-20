Москва, , 07:48 — REGNUM Первый испытательный пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разрабатываемым космическим кораблём «Орёл» запланирован на 15 декабря 2023 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter.

Пуск будет проводиться с космодрома «Восточный» в Амурской области. Первый полёт будет проходить без экипажа на борту.

«Отталкиваясь от этой даты, обратным отсчетом установлены даты завершения всех строительно-монтажных работ и испытаний (автономных и комплексных) на космодроме, даты завершения наземных испытаний корабля и подготовки ракеты-носителя», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что при испытательном запуске будет использоваться не уменьшенная копия корабля, а «полноценный четырёхместный корабль».

Космический корабль «Орёл» разрабатывается на смену использующимся сейчас грузовым корабля «Прогресс» и пилотируемым «Союзам». Планируется, что новые корабли смогут использоваться не только для полётов на околоземную орбиту, но и для лунных миссий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре в Роскосмосе заявили, что первый макет разрабатываемого корабля «Орёл» будет собран до конца 2020 года.