Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Американская компания SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки Соединённых Штатов, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск).

О целях, расчетной орбите, габаритах и других характеристиках секретного американского спутника NROL-108 официальной информации нет. Известно, что масса спутника достигает семи тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря тяжелая ракета-носитель Delta IV компании ULA вывела на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США.

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