Москва, , 17:22 — REGNUM Второе место утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) может быть в том же модуле, что и первое, но оно еще не обнаружено, заявил 19 декабря исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

МКС NASA

«Слабенькая утечка, которая еще с прошлого года была, ее одну часть, видимо, нашли, когда ее заделали, течь уменьшилась, но все равно осталась. Есть основания полагать, что что-то есть ещё», — цитирует его РИА Новости.

Он уточнил, что необнаруженное место утечки воздуха настолько мало, что его не удалось найти даже с помощью специального устройства — течеуловителя.

Как сообщало ИА REGNUM, небольшую утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. В октябре этого года космонавты заклеили её термостойким скотчем и заплаткой из резины и фольги. Временный ремонт не помог полностью устранить утечку.

Экипаж МКС сможет окончательно заделать трещину в российском модуле «Звезда», через которую утекает воздух, в феврале 2021 года.

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