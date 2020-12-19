Берлин, , 15:30 — REGNUM Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG вынужден пересмотреть производственные планы на первый квартал 2021 года из-за нехватки полупроводниковых компонентов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Нехватка микросхем для автомобильной промышленности объясняется последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. В разгар ограничительных мер автопроизводители использовали имеющиеся запасы электронных чипов, которые оказались практически исчерпаны.

В Volkswagen не представили точные планы по сокращению производства, однако эксперты полагают, что речь идёт о сотнях тысячах автомобилей. Нехватку микросхем подтвердили второй по величине производитель автомобильных запчастей в Европе — Continental AG. В компании отметили, что проблемы в цепочке поставок продлятся до 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре автоэксперты заявили, что дефицит новых автомобилей в России может сохраниться до весны 2021 года.

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