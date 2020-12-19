Москва, , 14:32 — REGNUM Утечка воздуха на Международной космической станции находится под контролем и не представляет опасности для космонавтов, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПА «Полёт». Об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава Роскосмоса рассказал, что на станции находится запас кислорода и азота, который может быть использован при потерях атмосферного давления. Он добавил, что дополнительны запас кислорода будет отправлен на МКС в феврале на российском грузовом корабле «Прогресс».

"Волноваться не надо, всё нормально, всё под контролем», — подчеркнул Рогозин.

Он предположил, что утечка воздуха может быть вызвана столкновениями с микрометеоритами, которые повреждают корпус станции. В качестве ещё одной возможной причины Рогозин назвал «усталость металла» в старых конструкциях станции.

«Сколько МКС послужит вот с такими проблемами, которые, вы видите, стали нарастать? Ну, думаю, что до 2024 года точно, возможно, до 2028», — подытожил Рогозин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре заместитель руководителя полетом российского сегмента МКС Юрий Гидзенко рассказал, что в феврале корабль «Прогресс МС-16» доставит на МКС ремонтный комплект, требуемый для устранения утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Читайте ранее в этом сюжете: На МКС из-за новой утечки стали заканчиваться резервы воздуха