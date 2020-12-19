Вашингтон, , 13:34 — REGNUM Американская компания Microsoft в следующем году выпустит ряд решений, которые позволят отказаться от использования паролей в сервисах компании. Об этом сообщается в блоге Microsoft.

В Microsoft напомнили, что пароли являются не слишком надёжным средством защиты информации в интернете. По данным компании, ежемесячно утекают пароли одной из каждой 250 корпоративных учётных записей.

В уходящем году Microsoft выпустила ряд решений, упрощающих аутентификацию без паролей. В частности, была расширена поддержка ключей безопасности FIDO2, а также улучшена технология беспарольной аутентификации Windows Hello, позволяющая получать доступ к устройства под управлением Windows с помощью распознавания отпечатков пальцев или лица.

«В этом году наша команда совместно с партнёрами усердно работала, чтобы оставить пароли в прошлом… в 2021 году мы планируем выпустить портал регистрации, где все пользователи смогут управлять своими учётными данным с помощью ключей безопасности», — подчеркнули в Microsoft.

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