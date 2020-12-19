Вашингтон, , 12:58 — REGNUM Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) успешно завершили испытания системы развёртывания солнцезащитного экрана космического телескопа «Джеймс Уэбб». Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Телескоп «Джеймс Уэбб» должен стать крупнейшей космической обсерваторией. В развёрнутом виде общий диаметр составного зеркала составляет 6,5 метров. Диаметр зеркала телескопа «Хаббл», который должен сменить «Джеймс Уэбб», составляет 2,4 метра.

Одной из самых важных операций по вводу в эксплуатацию телескопа «Джеймс Уэбб» станет развёртывание солнцезащитного экрана, который необходим для продолжительной работы телескопа в космосе. Серия тестов, проведённых на заводе Northrop Grumman в Редондо-Бич, показала полную готовность этой системы.

«Это одно из наших крупнейших достижений в 2020 году… Он [телескоп] готов к проведению этой операции в космосе», — сообщил сотрудник Центра космических полетов имени Годдарда NASA Альфонсо Стюарт.

Первоначально в NASA планировали запустить телескоп «Джеймс Уэбб» в 2014 году. Дата запуска неоднократно сдвигалась из-за превышения бюджета и отставания от графика работ. В июле 2020 года в NASA объявили об очередном сдвиге даты запуска орбитального телескопа на октябрь 2021 года.

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