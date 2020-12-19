Варшава, , 11:13 — REGNUM Студия CD Projekt Red выпустила обновление 1.05 для видеоигры Cyberpunk 2077, исправляющее ряд ошибок. Об этом сообщается на сайте проекта Cyberpunk 2077.

Видеоигра Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года в версии для консолей PlayStation, Xbox и персональных компьютеров. Позже из-за жалоб пользователей на многочленные проблемы и ошибки компания Sony решила удалить Cyberpunk 2077 из своего онлайн-магазина.

В CD Projekt Red пообещали серьёзно переработать игру, чтобы устранить эти ошибки. 12 декабря студия выпустила первое обновление, а 19 декабря — второе. Обновление 1.05 доступно для консолей Xbox и PlayStation, версия для персональных компьютеров будет представлена в ближайшее время.

Патч 1.05 исправляет ряд проблем с графическим отображением персонажей игры и ошибки при выполнении некоторых миссий. Также обновление устраняет некоторые проблемы с некорректным отображением пользовательского интерфейса, улучшает стабильность и производительность видеоигры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре авторы портала GamesRadar предположили, что Sony вернёт Cyberpunk 2077 в свой онлайн-магазин после того, как разработчики выпустят полноценную версию игры для PlayStation 5.

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