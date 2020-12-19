Москва, , 10:42 — REGNUM Самой продаваемым автомобилем иностранного производства на вторичном рынке в России по итогам ноября стала модель Ford Focus. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, на долю иномарок в последнем месяце осени пришлось 74% от общего объёма продаж на вторичном рынке в России. Самой популярной моделью на вторичном рынке остаётся Ford Focus с показателем в 12,3 тыс. продаж.

В тройку лидеров по числу проданных моделей в ноябре также вошли Hyundai Solaris (10,9 тыс. автомобилей) и KIA Rio (10,8 тыс.). Замкнули пятёрку самых продаваемых иномарок на вторичном рынке Toyota Corolla (9,6 тыс.) и Chevrolet Niva (7,8 тыс.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в России было продано 134,8 тыс. новых легковых автомобилей. На долю автомобилей отечественного производства пришлось 34,5 тыс. продаж, на долю иностранных автомобилей — 97,6 тыс.

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