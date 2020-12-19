Москва, , 08:44 — REGNUM Должность вице-президента и директора по дизайну LADA с 1 января 2021 года займёт Жан-Филипп Салар. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Салар сменит Стива Маттина, который занимал должность директора по дизайну LADA последние 9 лет. Отмечается, что Маттин решил отойти от операционной деятельности по личным причинам. При этом он продолжит сотрудничество с компанией в качестве советника президента АвтоВАЗа Ива Каракатзаниса.

С 2015 года Жан-Филипп Салар являлся директором по дизайну Groupe Renault в Восточной Европе. Он отвечал за разработку дизайна модельного ряда Dacia, включая Duster, новый Sandero, новый Logan и Arkana.

«Я желаю господину Салару всего наилучшего на новом посту и рассчитываю на его весомый вклад в реализацию амбициозного продуктового плана LADA», — отметил президент АвтоВАЗа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре АвтоВАЗ представил первое официальное изображение обновлённой модели LADA Largus.

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