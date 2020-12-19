Токио, , 07:57 — REGNUM Поспешное внедрение электромобилей в некоторых странах не поможет решить экологические проблемы, заявил президент японской автомобильной корпорации Toyota Акио Тойода. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Президент Toyota рассказал о проблемах, связанных с внедрением электромобилей, на пресс-конференции Японской ассоциации автопроизводителей. Он выступил против поспешного запрета автомобилей с бензиновыми двигателями и других резких мер, направленных на ускоренное внедрение электромобилей.

Тойода объяснил, что сторонники электромобилей создают слишком много шумихи вокруг этого типа транспорта, но не учитывают проблемы, связанные с его внедрением. Он добавил, что при полном переходе на электромобили в Японии потребуется потратить около $135−350 млрд для создания соответствующей инфраструктуры. Глава корпорации подчеркнул, что если правительство введёт слишком поспешный запрет на автомобили с бензиновым двигателем, то автомобильная промышленность в Японии рухнет.

Акио Тойода отметил, что сторонники электромобилей также часто переоценивают экологичность этого транспорта. Тогда как в такой стране, как Япония, которая получает большую часть электроэнергии от переработки угля и природного газа, внедрение электромобилей может только повысить выбросы углекислого газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что в столице Японии планируют полностью запретить продажи двигателей с бензиновыми двигателями к 2030 году.

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