Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Функция голосовых и видеозвонков будет добавлена в приложение WhatsApp для настольных компьютеров в 2021 году. Об этом представитель WhatsApp сообщил агентству Reuters.

Представитель мессенджера рассказал, что некоторые из пользователей WhatsApp уже получили доступ к новой функции в тестовом режиме. Он добавил, что функция видеосвязи выйдет в общий доступ в следующем году.

WhatsApp насчитывает более 2 млрд пользователей по всему миру. По популярности мессенджер уступает только социальной сети Facebook (которой также принадлежит WhatsApp).

Запуск функции видеосвязи в версии для персональных компьютеров позволит WhatsApp конкурировать с другими популярными приложениями для видеоконференций, включая Zoom и Google Meet.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в Индии была запущена электронная платёжная система на базе мессенджера WhatsApp.

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