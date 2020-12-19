Сиэтл, США, , 03:00 — REGNUM Работы по разработке собственных процессоров начала американская корпорация Microsoft, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В компании решили создать чипы для служебных компьютеров, которые поддерживают функционирование ее облачных сервисов. Кроме того, корпорация хочет разработать процессор для ряда устройств из линейки Microsoft Surface.

При создании новых устройств будет применяться архитектура ARM, на которую для производства своих процессоров перешла компания Apple.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года стало известно, что специалисты Microsoft научились записывать данные с помощью лазера в кварцевом стекле. Эта технология позволяет хранить информацию на носителях в течении сотен лет без повреждений.

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