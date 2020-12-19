Москва, , 02:19 — REGNUM Новая утечка воздуха, зафиксированная на Международной космической станции (МКС), грозит исчерпанием запасов кислорода, следует из переговоров экипажа с подмосковным Центром управления полетами, которые транслировались на сайте NASA.

Специалисты центра попросили космонавтов найти место утечки, которая предположительно находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда». Для этого на различные поверхности необходимо будет укладывать мешки и покрывала. В период поисков экипажу рекомендовано закрыть модуль для экономии воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в переходном отсеке служебного модуля «Звезда» на МКС было обнаружено место утечки воздуха, которую зафиксировали еще 20 августа.

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