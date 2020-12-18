Гонконг, Китай, , 22:27 — REGNUM Компания Sapphire представила свою флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT Nitro Plus, которая является самым производительным устройством из тех, что создаются на базе новых графических процессоров AMD. Об этом 18 декабря сообщил портал Wccftech.

Издание обратило внимание, что новое устройство Sapphire ожидаемо получило улучшенную систему охлаждения, специальный дизайн печатной платы и «разгон» от производителя. Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro Plus уже «разогнана» до 2360 МГц, однако, как ожидается, она предоставит владельцам большие возможности в направлении увеличения тактовой частоты.

Показатель общей потребляемой мощности видеокарты (TGP) составляет 340 Ватт, питание осуществляется через два 8-контактных разъёма. Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro Plus оборудована четырьмя видеоразъёмами, три из которых — это DisplayPort, а четвёртый — HDMI.

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О том, что AMD ведёт переговоры о выпуске нестандартных видеокарт Radeon RX 6900 XT для конечных пользователей стало известно в октябре 2020 года. Три новых графических процессора компания представила 29 октября 2020-го.

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