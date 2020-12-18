Москва, , 22:22 — REGNUM Государственные испытания бронетранспортера (БТР) К-16 и боевой машины пехоты (БМП) К-17 на колесной платформе «Бумеранг» должны начаться в 2021 году, сообщил 18 декабря гендиректор «Военно-промышленной компании» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

По его словам, эти бронемашины, прошедшие предварительные испытания, доработаны с учетом замечаний военных и готовы к прохождению государственных испытаний в 2021 году.

Более точную дату их начала глава «ВПК» не раскрыл.

«Ранее БТР и БМП на платформе «Бумеранг» успешно прошли предварительные испытания. После них мы реализовали ряд пожеланий заказчика, доработали машины, изготовили новые образцы с учетом всех доработок. Теперь машины готовы к государственным испытаниям, начать которые планируется весной следующего года», — цитирует слова Красовицкого ТАСС.

На данный момент на колесной платформе «Бумеранг» созданы БМП К-17 и БТР К-16. При этом рассматривается вариант тяжелой боевой машины с тяжелым пушечным вооружением на уровне танка, а также бронированной ремонтно-эвакуационной машины, командной бронемашины, противотанковой и разведывательной.

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