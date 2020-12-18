Москва, , 21:32 — REGNUM Британские спутники связи компании OneWeb выведены на расчетную орбиту после отделения от разгонного блока «Фрегат», сообщил 18 декабря глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

Все 36 спутников отделились от разгонного блока «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-2.1б», запущенной 18 декабря с космодрома Восточный.

«Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком «Фрегат» на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно», — написал Рогозин.

Отмечено, что этот космический запуск стал первым для космодрома Восточный в 2020 году.

Напомним, низкоорбитальные космические аппараты OneWeb предназначены для построения сети высокоскоростного интернета напрямую через спутниковую связь.

До сегодняшнего космического запуска группировка спутников OneWeb насчитывала 74 орбитальных аппарата. Первые шесть спутников OneWeb были запущены 28 февраля 2019 года на ракете-носителе «Союз-СТ» с космодрома во Французской Гвиане.

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