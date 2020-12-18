Москва, 18 декабря 2020, 20:32 — REGNUM Первое огневое испытание жидкостного реактивного двигателя РД-171МВ успешно проведено специалистами НПО «Энергомаш», входящего в госкорпорацию «Роскосмос», сообщил 18 декабря гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.
Испытанный ракетный двигатель является на сегодняшний день самым мощным в мире, отметил Рогозин.
«Энергомаш» сегодня провел первое полноразмерное огневое испытание самого мощного в мире жидкостного ракетного двигателя РД-171МВ», — написал глава Роскосмоса.
По его словам, испытания показали, что все параметры нового двигателя в норме.
Напомним, двигатели РД-171МВ предназначены для первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5», а также будет использоваться в конструкции сверхтяжелой ракеты «Енисей».
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