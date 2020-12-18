Маунтин-Вью, США, , 18:27 — REGNUM Компания Google заявила, что примерно через год закроет проект платформы «Интернета вещей» Android Things. Об этом 18 декабря сообщил портал Engadget.

Компания отметила, что консоль Android Things перестанет принимать новые проекты 5 января 2020 года. Всё оставшееся время разработчики смогут продолжать использовать платформу, однако в назначенную дату Google отключит Android Things и удалит все проекты и их данные.

Android Things представляет собой урезанную версию операционной системы Google, которую разработчики могут использовать в устройствах «Интернета вещей», например, таких, как как датчики и гаджеты для умного дома. Платформа была запущена в мае 2018 года.

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