Санкт-Петербург, , 17:39 — REGNUM Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко совершил рабочую поездку в Санкт-Петербург и проинспектировал процесс выполнения государственного оборонного заказа, часть которого выполняет судостроительный завод «Северная верфь», сообщает 18 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Уточняется, что на данный момент на «Северной верфи» в интересах Минобороны России строятся шесть фрегатов, пять корветов и судно тылового обеспечения.

«В настоящее время на судостроительном заводе «Северная верфь» по контрактам с министерством обороны продолжается строительство шести фрегатов проекта 22 350, пяти корветов проектов 20 380, 20 385 и 20 386, судна тылового обеспечения проекта 23 120», — указано в сообщении Минобороны России.

Криворучко посетил ряд кораблей на достроечной набережной завода и ознакомился с результатами государственных испытаний головного корвета проекта 20 385 «Гремящий».

"Мы ожидаем, что корвет «Гремящий» уже в текущем году будет передан в состав Военно-морского флота России, а сдача судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» состоится в первой половине 2021 года. Предприятие соблюдает все сроки проведения государственных испытаний по сдаточным заказам, работы проводятся в соответствии с установленным графиками», — заявил Криворучко по итогам своего визита на предприятие.

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