Благовещенск, , 16:54 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту успешно запущена 18 декабря с космодрома «Восточный». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Запуск был осуществлён в 15:26 по московскому времени стартовыми расчетами дочерних предприятий Роскосмоса. По данным телеметрической информации, старт и отделение разгонного блока от третьей ступени носителя прошли в штатном режиме.

«После успешного отделения головной части разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение аппаратов на заданную орбиту. В течение следующих 3 часов 40 минут спутники OneWeb в соответствии с циклограммой полёта будут последовательно отделяться от разгонного блока», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что данный запуск стал первым, реализованным французской компанией Arianespace для компании OneWeb с данного космодрома. В настоящее время группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 74 космических аппарата, планируется запуск ещё сотен других.

Указывается также, что это первый полностью коммерческий запуск с «Восточного» иединственный старт с этого космодрома в текущем году.

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