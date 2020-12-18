Москва, , 13:52 — REGNUM Российская компания «Соллерс Инжиниринг» планирует разработать и запустить в производство электрический фургон по заказу немецкой компании Reload Motors GmbH. Об этом сообщается на сайте AK&M.

Перед специалистами «Соллерс Инжиниринг» стоит задача разработать и выпустить в массовое производство электрофургон, стоимость которого будет на 15% меньше самого экономичного коммерческого автомобиля, работающего на классическом двигателе внутреннего сгорания.

Сначала специалисты компании проведут концептуальное исследование. После этого инженеры начнут проектировать машины и производственную площадку для их сборки. Потом будут этапы подготовки производства и запуск серии.

В компании отметили, что первый серийный электрический фургон сойдёт с конвейерной ленты не ранее чем через 3,5 года. Длительность процесса создания нового авто и его внедрения в производство будет зависеть от количества модификаций базовой модели и опций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве прошла премьера российского трёхдверного компактного электрокара, разработанного ПАО «КамАЗ» совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Новинка получила название «Кама-1». Модель оборудована интеллектуальной системой помощи водителю ADAS третьего уровня.

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