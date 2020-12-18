Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Американский автопроизводитель Chevrolet представил спецверсии кроссовера Traverse под названием Midnight Edition и Sport Edition и RS Trim. Об этом сообщается на сайте компании.

Вице-президент Chevrolet Marketing Стив Майорос отметил, что широкий выбор версий модели является конкурентным преимуществом компании.

«Специальные выпуски и уникальная отделка позволяют нам предлагать покупателям индивидуальный внешний вид, который они хотят, прямо с завода», — передаёт слова Майороса пресс-служба Chevrolet.

Ранее на чилийском авторынке дилеры американской компании Chevrolet начали продажи нового компактного кроссовера Groove, созданного на базе кроссовера Baojun 510.

Читайте также: Вседорожник Chevrolet K5 Blazer оснастили электромотором