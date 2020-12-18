Москва, , 11:14 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна вывести на околоземную орбиту 36 британских спутников связи OneWeb, состоится 18 декабря. Об этом сообщил глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.

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В опубликованном главой «Роскосмоса» видеоролике говорится, что запуск ракеты «Союз» с 36 спутниками OneWeb состоится 18 декабря в 20:40 мск с космодрома «Восточный».

Также уточнятся, что госкорпорация будет вести трансляцию данного запуска.