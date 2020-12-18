Хабаровск, , 08:44 — REGNUM Первая партия современных автомобилей-вездеходов КамАЗ-63 501 поступила в общевойсковую армию Восточного военного округа (ВВО), дислоцированную в Хабаровском крае, Амурской области и Еврейской автономной области. Об этом 18 декабря сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Четырёхосный полноприводный бортовой автомобиль КамАЗ-63 501 грузоподъёмностью до 14 тонн является современным представителем известного семейства «Мустанг». Задуман как чисто армейский грузовик многоцелевого назначения. Оснащён двигателем мощностью 360 л.с. и способен преодолеть танковый ров шириной до двух метров, а также перемещаться по любой местности, где эксплуатируется преимущественно гусеничная военная техника.

Для эксплуатации в сложных климатических условиях военная модификация грузовика КамАЗ, которая имеет новую кабину с повышенным удобством для водителя и пассажиров, оборудована предпусковым подогревателем двигателя и рядом других доработок. Это позволяет без ограничений эксплуатировать автомобиль в любом температурном диапазоне.

«Машины будут направлены в артиллерийское соединение и будут использоваться для доставки боеприпасов артиллерии большой мощности», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «КамАЗ» представит на V международной выставке вооружений и военной техники IDEX-2003, проходящей в столице Объединённых Арабских Эмиратов г. Абу-Даби с 16 по 20 марта, три модели полноприводных грузовиков — КамАЗ-43 118 (6×6), КамАЗ-63 501 (8×8) и КамАЗ-4911 (4×4).

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