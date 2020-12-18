Лондон, 18 декабря 2020, 08:34 — REGNUM В сети появились фотографии предсерийного прототипа модели Bentley Bacalar. Снимки с новым авто распространила пресс-служба автопроизводителя.
Сейчас новый родстер проходит заключительное тестирование перед стартом производства. Сообщается, что тесты будут продолжаться ещё не менее 20 недель.
Прототип под названием Car Zero будут испытывать на управляемость, а также проверять его параметры при больших скоростях. Кроме того, специалисты компании проверят модель на вибрацию и шумы. Для Bacalar были разработаны 40 элементов из углеволокна, а 100 деталей были сделаны при помощи 3D-печати.
Тираж автомобиля производитель ограничил 12 экземплярами, каждый из которых будет выполнен в индивидуальном стиле.
В движение авто будет приводить шестилитровый 12-цилиндровый силовой агрегат, выдающий 659 «лошадей» (900 Нм). С ним будет агрегатироваться восьмискоростной «автомат» и привод 4×4. По предварительным данным, родстер сможет ускоряться до 322 км/ч.
Ранее гендиректор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что автокомпания планирует полностью перейти на выпуск электрокаров к 2030 году.
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