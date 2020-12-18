Москва, , 08:15 — REGNUM Модернизированная Lada Largus появится на российском авторынке в топовом исполнении Largus Cross. Об этом сообщается в группе «AvtoVAZ News» в социальной сети «ВКонтакте».

Автопроизводители оснастят топовый Largus Cross датчиком дождя и света, противотуманными фарами, круиз-контролем, камерами заднего обзора, а также передним и задним парктроником. Внутри модели будет установлен мультируль, обтянутый экокожей. Кроме того, новинка получит систему мультимедиа, электрообогрев передних кресел, рулевого колеса и лобового стекла.

Также у автомобиля появится опция блокировки и отпирания двери багажника. В версии Cross модель оснастят колёсными дисками со специальной выштамповкой.

Предсерийная сборка новых Largus стартовала ещё 30 ноября нынешнего года. Производство по полному циклу будет запущено в начале 2021 года.

Ранее стало известно, что премьера обновлённого внедорожника Lada Niva состоится в январе 2021 года в онлайн-формате. Начало продаж модели намечено на февраль этого же года.

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