Москва, , 22:02 — REGNUM В Чёрном море начались испытания новейшей системы автоматического слежения за надводной обстановкой, созданной Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР), сообщает 17 декабря пресс-служба компании РТИ.

Новая система слежения, получившая рабочее обозначение «Стратегия», осуществляет мониторинг надводной обстановки. Система в автоматическом режиме обрабатывает данные о принадлежности судов и кораблей, находящихся в акватории Черного моря, определяет их параметры, отслеживает перемещения, приближение к границам территориальных вод или к закрытым для плавания районам. Система способна анализировать изменения оперативной обстановки в заданном ей районе наблюдения.

«Стратегия» работает во взаимодействии со спутниковыми и наземными автоматическими информационными системами, радиолокационными станциями. Кроме того, «Стратегия» получает данные от загоризонтных станций слежения, засекающих надводные цели за несколько сотен километров.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВМС США появится первая женщина — командир авианосца