Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Запуск секретного спутника NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO) отложен на сутки из-за неполадок в ракете-носителе Falcon 9, сообщает 17 декабря компания-оператор космического старта SpaceX.

Запуск был запланирован на 17 декабря 17:45 мск. Ракета-носитель Falcon 9 должна была быть запущена со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

В последний момент датчики зафиксировали повышенное давление в кислородном баке второй ступени ракеты-носителя.

О целях, расчетной орбите, габаритах и других характеристиках секретного американского спутника NROL-108 официальной информации нет.

Известно, что масса спутника достигает семи тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря тяжелая ракета-носитель Delta IV компании ULA вывела на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США.

Аппарат весом около пяти тонн оснащен параболической антенной диаметром более 100 метров. По неофициальным данным, этот американский космический аппарат предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.

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