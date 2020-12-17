Вашингтон, 17 декабря 2020, 21:33 — REGNUM Запуск секретного спутника NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO) отложен на сутки из-за неполадок в ракете-носителе Falcon 9, сообщает 17 декабря компания-оператор космического старта SpaceX.
Запуск был запланирован на 17 декабря 17:45 мск. Ракета-носитель Falcon 9 должна была быть запущена со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.
В последний момент датчики зафиксировали повышенное давление в кислородном баке второй ступени ракеты-носителя.
О целях, расчетной орбите, габаритах и других характеристиках секретного американского спутника NROL-108 официальной информации нет.
Известно, что масса спутника достигает семи тонн.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря тяжелая ракета-носитель Delta IV компании ULA вывела на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США.
Аппарат весом около пяти тонн оснащен параболической антенной диаметром более 100 метров. По неофициальным данным, этот американский космический аппарат предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.
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