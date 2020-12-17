Ново-Огарево, Московская область, , 17:24 — REGNUM Целый ряд новейших российских систем вооружения находятся на финальной стадии разработки, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

По словам главы российского государства, по всем системам вооружения, которые были анонсированы в одном из его посланий, «работа идет».

«Некоторые уже на боевом дежурстве. «Кинжал» — на боевом дежурстве. «Пересвет», это лазерное оружие — на боевом дежурстве уже», — сказал Путин.

На завершающей стадии находятся работы по новой межконтинентальной ракете «Сармат», и они идут активно.

Кроме того, Владимир Путин рассказал, что «по Посейдону идёт работа хорошо», а также заявил, что «По ракете с ядерной двигательной установкой глобальной дальности тоже всё идёт в рамках плана».

«Я не вижу ни одного проблемного вопроса, который бы говорил о том, что мы что-то из запланированного не сделаем. Сделаем всё, уверен», — подчеркнул Путин.

Напомним, «Посейдон» — ударный стратегический глубоководный беспилотник с ядерным двигателем. Также Минобороны ведет подготовку к летным испытаниям крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник», дальность действия которой почти неограниченна, а скорость делает ее неуязвимой для существующих и перспективных систем ПРО.

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