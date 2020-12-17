Ново-Огарево, Московская область, , 17:02 — REGNUM Противоракетный «зонтик», созданный США после их одностороннего выхода из договора по ПРО, более не способен обнулить ядерный потенциал России, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции.

Путин пояснил, что гонка вооружений в мире «уже случилась».

«Она случилась уже, это очевидно. После выхода США из договора про ПРО всё и началось. Одна страна строит «зонтик» для себя, конечный результат будет — обнуление нашего ядерного потенциала. Мы что должны были сделать? Всё, чтобы этого не случилось: или сами строить систему ПРО, или создавать системы, которым эта ПРО не помеха. Мы это сделали с помощью гиперзвукового оружия, в том числе «Авангарда». Напомню, что это 20 с лишним Махов, глобальная дальность. Никакие системы ПРО на нее не влияют», — сказал Владимир Путин.

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