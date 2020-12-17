Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM В Научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) в четверг, 17 декабря, представили журналистам ходовой предсерийный образец компактного городского электромобиля «КАМА-1».

Презентация ходового предсерийного образца электромобиля «КАМА-1» в корпусе «Технополис Политех» в СПбПУ Дарья Драй © ИА REGNUM

В очень сжатые, по стандартам мирового автомобилестроения, сроки — всего за два года — учеными и инженерами Политеха был разработан и изготовлен полнофункциональный образец малогабаритного электромобиля категории М1. «КАМА-1». Он стал первым российским электромобилем данной категории, разработанным не на имевшейся основе, не на базе обычного автомобиля, а полностью «с нуля».

Как отмечают в Политехе, в основе разработки электромобиля лежат так называемые технологии цифровых двойников (Digital Twins) и наукоемких платформенных решений. Имеющаяся в распоряжении Политеха универсальная модульная платформа проектирования электротранспорта позволяет создавать самые разные образцы техники — от компактного городского автомобиля до городских 18-метровых электробусов.

Проект реализован в «Центре компьютерного инжиниринга» (CompMechLab®) СПбПУ на основе уникальных платформенных решений собственной разработки.

Финансовую поддержку разработчикам оказало Министерство науки и высшего образования РФ в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014−2020 годы».

Индустриальным партнером проекта стало ПАО «КАМАЗ» — чем и объясняется имя электромобиля.