Ново-Огарево, Московская область, , 16:23 — REGNUM Россия вынуждена создавать новые виды вооружений, реагируя на появление новых угроз, возникших после разрушения СССР, заявил 17 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе своей ежегодной пресс-конференции.

«Разве мы не должны на это реагировать, разве мы вышли из договора по противоракетной обороне? Это же не мы сделали. И мы вынуждены ответить созданием новых систем оружия, которые купируют… угрозы», — сказал Владимир Путин.

При этом российский президент напомнил, что именно США вышли из целого ряда договоров об ограничениях вооружений, в частности, из договора об открытом небе.

Читайте ранее в этом сюжете: США сделают гиперзвуковое оружие, и мы к этому готовимся — Путин