Москва, 17 декабря 2020, 15:00 — REGNUM Судостроительный комплекс «Звезда» получил лицензию на строительство атомоходов в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти» 17 декабря.
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Отмечается, что судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. «Лидер» будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров.
Также сообщается, что верфь успешно прошла проверки межрегионального территориального управления по Сибири и Дальнему Востоку Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.