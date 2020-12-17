Москва, , 15:00 — REGNUM Судостроительный комплекс «Звезда» получил лицензию на строительство атомоходов в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти» 17 декабря.

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"Звезда» стала единственной российской верфью, которая может строить атомные ледоколы проекта 10 510 «Лидер», — подчеркнули в компании.

Отмечается, что судно станет самым мощным атомоходом в истории мирового судостроения. «Лидер» будет способен прокладывать канал шириной около пятидесяти метров.

«Этот сложнейший с технической точки зрения проект не имеет аналогов в мире. Его ключевая задача — обеспечить круглогодичную проводку коммерческого флота по Северному морскому пути», — пояснили в компании.

Также сообщается, что верфь успешно прошла проверки межрегионального территориального управления по Сибири и Дальнему Востоку Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.