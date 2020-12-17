Москва, , 14:59 — REGNUM Эксперты Роскачества оценили новые модели iPhone от Apple, рейтинг был снижен за отсутствие зарядки в комплекте, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роскачество добавило сразу несколько моделей iPhone 12, однако ни одной из них не удалось попасть в топ-3 (рейтинга)», — сообщили в ведомстве.

Однако две модели — 12 Pro и 12 Pro Max — были включены в топ-10 лучших телефонов. iPhone 12 Pro и Pro Max показали «превосходные результаты по качеству съемки и производительности». В Роскачестве также отметили усовершенствованный OLED-дисплей гаджетов.

Однако есть и недостатки, уточнили в ведомстве. Так, одним из главных является комплектация, которая потеряла наушники и зарядку.

Как сообщало ИА REGNUM, Apple представила линейку смартфонов iPhone 12 13 октября 2020 года. Примерно через месяц, 10 ноября, компания представила процессор M1 собственного производства. Ранее экспертам удалось оценить примерную стоимость производства одного экземпляра смартфона iPhone 12 Pro.

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