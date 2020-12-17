Тольятти, Самарская область, , 13:46 — REGNUM 18 декабря 2020 года вступает в силу Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модернизированный вариант Lada Niva. Документ опубликован в базе Росстандарта.

Рестайлинговый вариант Lada Niva получил от автопроизводителя модернизированный бампер, иные крылья, а также новую головную оптику.

Теперь, благодаря новому обвесу кузова, длина авто увеличилась до 4099 мм, а ширина — до 1804 мм. Допустимая масса на переднюю ось сократилась на 320 кг, до 990 кг, а на заднюю — на 160 кг, до 1050 кг.

В движение машину приводит 80-сильный бензиновый движок, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» и приводом 4×4 с двухступенчатой «раздаткой».

Напомним, по итогам первых десяти месяцев текущего года в РФ самая большая выручка с продажи автомобилей Lada была у модели Vesta — 59 млрд рублей за 81 121 автомобиль.

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