Рим, , 12:51 — REGNUM Итальянский производитель Lamborghini официально представил суперкар SC20. Об этом сообщается на сайте компании.

«Через два года после выхода модели SC18 Alston, суперкар SC20 стал новым, интригующим автомобилем компании. Основными источниками вдохновения для его создания стали Diablo VT Roadster, Aventador J, Veneno Roadster и Concept S. В результате получилось поразительное сочетание креативности и гоночного настроя», — сообщил руководитель отдела дизайна Lamborghini Centro Stile Митя Боркерт.

Отмечается, что кузов нового SC20 сделан из композитного материала. Благодаря специально разработанной конструкции корпуса, спидстер получил отличные аэродинамические свойства.

Под капотом суперкара функционирует атмосферный мотор V12 рабочим объёмом 6,5 л и мощностью 770 «лошадей» (720 Нм). Силовой агрегат сочетается с семипозиционным «роботом» и приводом 4×4.

Ранее компания Lamborghini представила одну из самых динамичных версий суперкара Huracan, которая получила название Super Trofeo Omolagata. Автомобиль обладает технологией гоночных машин Huracan Super Trofeo Evo и Huracan GT3 Evo.

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