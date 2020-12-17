Сеул, , 11:16 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель Kia объявил о начале сборки гибридного варианта Sorento. Об этом сообщается на сайте компании.

Собирать новое авто будут на предприятии автокомпании в южнокорейском городе Хвасонг. Первые экземпляры гибридной модели появятся на европейском рынке в начале 2021 года.

В России это авто продаваться не будет, поскольку здесь, как отмечают в компании, на данный момент спрос и развитие инфраструктуры для электрических машин не соответствуют необходимому уровню.

Sorento Plug-in Hybrid автопроизводители оснастили силовым агрегатом, который состоит из 1,6-литрового турбированного мотора T-GDI мощностью 180 л. с. (265 Нм) и электромотора мощностью 91 л. с. (304 Нм). Общая производительность системы достигает 265 «лошадок» (350 Нм).

Ранее в США была объявлена отзывная кампания 295 000 машин Kia из-за угрозы возгорания двигателя. В список на отзыв попали такие модели, как Sorento, Forte, Forte Koup, Optima Hybrid, Soul и Sportage, которые были изготовлены в период с 2013 по 2015 год.

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