Москва, , 10:22 — REGNUM Российский кроссовер Aurus Komendant получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в конце 2021 года. Об этом агентству «Москва» рассказал заместитель гендиректора ФГУП НАМИ (разработчик автомобиля) Андрей Гармай.

«Работа по сертификации автомобилей выполняется в соответствии с графиком проекта», — сказал Гармай.

Он добавил, что сейчас ведётся сертификация оригинальных компонентов Aurus Komendant. По словам представителя разработчика, тестовые машины для проведения сертификационных испытаний будут собраны в начале 2021 года.

Также Гармай рассказал, что в настоящее время завершаются сертификационные испытания микроавтобуса Aurus Arsenal.

Ранее стало известно, что специалисты института ФГУП «НАМИ» совместно с Росатомом, Российской академией наук, Министерством науки и высшего образования и Газпромом разрабатывают стратегию развития, в рамках которой будут созданы модели на водородных топливных элементах.

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