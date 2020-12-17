Вашингтон, 17 декабря 2020, 09:55 — REGNUM Разработанный в СССР в 1950-х годах четырёхмоторный винтовой бомбардировщик Ту-95МС продолжает быть оружием, которое способно «уничтожить мир». Об этом пишет американский журнал The National Interest.
Отмечается, что этот самолёт постоянно модернизируют, поэтому он остаётся ключевым элементом воздушной составляющей ядерной триады России.
Ту-95МС остаётся единственным винтомоторным бомбардировщиком в мире, до сих пор используемым армией.
В результате модернизации Ту-95МС получил возможность использовать новейшие крылатые ракеты Х-101, способные менять цель во время полета, пишет журнал.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стратегический ракетоносец Ту-95 МС Воздушно-космических сил России выполнил демонстрационный полет над полигоном «Эдельвейс» в Киргизии.
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