Пекин, , 09:28 — REGNUM Капсула с образцами лунного грунта китайского лунного зонда «Чанъэ-5» благополучно спустился на Землю ночью 17 декабря, перевернув новую страницу в истории китайской космической программы, сообщает агентство Синьхуа.

Впервые за последние 40 лет земной аппарат доставил с Луны образцы грунта. Аппарат совершил посадку в хошуне Сыцзыван городского округа Уланчаб автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая.

Глава Китайской национальной космической администрации Чжан Кэцзянь официально объявил миссию «Чанъэ-5» успешно состоявшейся, а также отметил, что она завершила трехактный период исследования Луны, начавшийся в 2004 году.

Миссия «Чанъэ-5» является одной из самых сложны в истории китайской космонавтики. Аппарат был запущен 24 ноября и уже 1 декабря посадочный и стартовый модули достигли Пика Рюмкера в Океане Штормов на светлой стороне Луны.

Председатель КНР Си Цзиньпин официально поздравил всех причастных к программе и всю китайскую нацию с успехом этой эпохальной для Китая миссии и отметил, что данный запуск еще сильнее приблизил Китай к междупланетным полетам к построению будущего единой судьбы для всего человечества.