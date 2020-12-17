Москва, , 08:36 — REGNUM Официальный представитель компании Yamaha на российском рынке объявил об отзыве 561 мотоцикла из-за выявленных дефектов. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

Под отзыв попали модели мотоциклов Yamaha FJR1300/A/AE, MTN1000/D, MXT850, XTZ1200ZE, XP530DA/560D, которые были выпущены в период с 2013 по 2020 годы.

«Причина отзыва транспортных средств: из-за повышенного значения сопротивления внутри контактной группы переключателя тормоза существует вероятность того, что система круиз-контроля не будет работать», — говорится в сообщении.

На мотоциклах, которые попали под отзыв, будет заменен некачественный переключатель тормоза на модифицированный.

Ранее Mercedes-Benz объявил о начале в России отзывной кампании 104 автомобилей Mercedes-Benz A-класс (тип 177) и GLA-класс (тип 156), которые были выпущены в период с мая 2018 года по июнь 2019 года.

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